''''Apertem os cintos, Lula sumiu''''

"Quando os governantes, os gananciosos, vão pagar com alguma vida, como a de meu sobrinho, em algum acidente como o de 17/7? Acho que só assim as maracutaias, as roubalheiras talvez diminuam. É bom viajar em avião presidencial para cima e para baixo, deixando o povo nessa agonia de não saber se vai chegar. Parabéns, sr. presidente! As vaias do Maracanã são, sim, para o senhor e hoje elas deveriam ser repetidas com mais força." Claudia Prior Tucori, São Paulo "Três filhos, de 2, 5 e 10 anos, esposa, pai, irmão, família e amigos... todos já sentem falta do Roberto Gavioli, que voltava de Porto Alegre e não pôde ver sua família. Ótimo profissional de tecnologia, atuando há anos no ITS, queria jantar com os familiares! Acidentes acontecem, mas, quando se sabe que a culpa é da ganância de certos corruPTos que tomaram conta do Brasil, a dor é muito maior. Verba para fazer lojinhas, pisos de mármore, e verbas e mais verbas superfaturadas para inaugurar shoppings, com corte de laços e muitos aplausos. Alguém já viu fita de inauguração de uma pista bem recuperada? Não, então deixa para depois! Para ocultar a corrupção, provavelmente irão novamente culpar Congonhas, que é um aeroporto dentro de uma cidade. Há quantos anos Congonhas opera sem problemas? Peço a todos que lêem esta mensagem que não a leiam apenas como um desabafo, mas se lembrem dela nas próximas eleições. Ainda bem que temos pessoas sérias na política! Que Deus abençoe e cuide da família do Gavioli e que seja a última vez que tenhamos de trocar dinheiro de corrupção por vidas." Jaime Stabel, São Paulo "Eros ou Tânatos? A ministra mandou relaxar e gozar... E agora? Demita-se! O ministro da Defesa reclamou do salário de ?pires? na mão. Agora, depois da maior tragédia aérea, ministro, peça demissão, diante de sua flagrante incompetência e das autoridades aéreas! E peçam também demissão os incompetentes da Infraero, da Anac, do Decea, do Cindacta e da FAB! Lulalá? É uma questão de honra e dignidade!" Fernando D?Ávila, Rio de Janeiro "Apertem os cintos , o presidente sumiu!" Paulo Boccato, São Carlos "Primeira página do Estadão: Avião (da TAM) estava rápido para parar, lento para voar. O presidente da TAM descarta ?problemas no avião e na pista?. Para Lula, ?acidente não tem relação com a crise aérea?. O culpado, portanto, como sempre, é o mordomo." Neil Ferreira, São Paulo "Noticia-se (19/7, A1, C1 e C12) que o Ministério Público pediu a interdição de Congonhas. Na verdade, a administração da Infraero é que deveria ser interditada. Aparelhada e sucateada pelo governo Lula, é a principal responsável por todo o caos do sistema aéreo. De quebra, deveriam também interditar a administração da Anac, criada pelo governo para acomodar o bando de apadrinhados incompetentes que nada sabem de aviação. No tempo da DAC (Diretoria de Aeronáutica Civil), de saudosa memória, nada disso acontecia." Fausto Rodrigues Chaves, São Paulo "Se este fosse um país de governantes sérios, presidentes e diretores da Anac, Infraero, o ministro da Defesa e seus assessores, a ministra do relaxa e goza (Martaxa) e o ministro que disse não haver caos aéreo, e sim prosperidade da economia (Mantega) já teriam entregado seus cargos ou o governo já teria demitido todos." Jankiel Brez, Santos "Nunca antes neste país, tanto descaso, incompetência, deboche, politicagem e, sobretudo, a onipresente corrupção contribuíram para tantas vítimas. É, Lula, como o senhor disse outro dia, é inexorável: a inteligência tem limites, mas a estupidez, não. A tragédia com o Airbus é, lamentavelmente, uma tragédia pessoal para os familiares e próximos das vítimas, mas a tragédia nacional é com este quadro de Executivo, Legislativo e Judiciário execrável, subsidiado, infelizmente, por uma população em grande parte muito leniente com autoridades irresponsáveis." Angelo Baucia, São Paulo "Diante da maior catástrofe aérea da América do Sul, em que faleceram quase 200 pessoas, vários líderes se manifestaram, inclusive o papa, menos o nosso presidente, que até agora não apareceu nem para dar os pêsames às famílias das vítimas. Sua única manifestação foi uma notinha lida por um porta-voz..." Jayr Luciano Jr, São Paulo "Não precisamos de terroristas. A própria corrupção se encarrega de eliminar a população." Franz Josef Hildinger, São Paulo.