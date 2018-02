Apesar de atrasos, movimento é normal nos aeroportos de SP O movimento de passageiros era considerado normal no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira, 28, segundo dia de reforma na pista auxiliar do aeroporto. Desde a abertura de Congonhas, por volta das 5h30, até as 9 horas, a Infraero registrou seis atrasos nas chegadas dos vôos. Um vôo da Gol vindo de São José do Rio Preto e outro vindo de Macapá, estavam cerca de duas horas fora do horário previsto. Outros dois vôos, um da TAM, que deveria chegar do Rio às 7h41, foi transferido para as 17h10. Outro da Pantanal, vindo de Araçatuba, deveria pousar às 7h48, mas só deverá chegar às 17h30. As partidas estavam dentro de seus horários previstos, exceto duas, uma da Gol, para o Rio, e outra da Varig, com destino a Florianópolis. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, quatro partidas apresentavam atrasos de até 15 minutos e os outros vôos estavam com seus horários previstos. As chegadas apresentavam 11 vôos atrasados. Os piores deles eram da Gol, vindo de Belém, e da Delta, vindo de Nova York, com duas horas de atraso cada um.