Após 2 horas, bombeiros controlam incêndio no centro do Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio conseguiu controlar depois de quase duas horas de trabalho o incêndio em um sobrado no Largo de São Francisco, no centro da cidade, nesta quinta-feira, 18. Parte da casa desabou, mas não havia informações sobre pessoas feridas.

A ocorrência teve início às 14h30 e, por volta das 16h20, equipes dos bombeiros dos quartéis do Caju, São Cristóvão e do quartel central permaneciam no local. Cerca de vinte minutos depois, as chamas estava controladas.

O fogo atingiu pelo menos duas lojas na região. Segundo informações iniciais da corporação, a Igreja São Francisco de Paula, localizada ao lado do sobrado em chamas, não foi afetada.

TRÂNSITO

Devido ao incêndio, as ruas Sete de Setembro e do Teatro foram interditadas. Por volta das 17 horas, o trânsito no centro da cidade estava intenso até a Avenida Presidente Vargas, na pista lateral, sentido Candelária.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), 15 agentes da Guarda Municipal estavam na região orientando os motoristas.

Texto atualizado às 17h20.