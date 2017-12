Brasileira chega a São Paulo após 20 dias detida nos EUA

SÃO PAULO - A brasileira Liliana Matte, de 17 anos, chegou a São Paulo na madrugada deste sábado, 10, após passar 20 dias detida nos Estados Unidos. Estudante e modelo, a jovem desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta da 1h, acompanhada da mãe, que havia viajada para tentar sua liberação.

"Foram duas semanas horríveis. Agora eu estou feliz por ter voltado ao meu País", afirmou Liliana, na saída do aeroporto, à TV Globo. Atual Miss Brasil Model 2015, a modelo passava férias com amigos no Estados Unidos, quando foi detida no aeroporto Opa Locka Executive, em Miami, em 22 de agosto, e levada dois dias depois para um abrigo para menores em Chicago, no Estado de Illinois.

Em agosto, a mãe da jovem, Anaíse Matte, contou ao Estado que a filha teria chamado atenção no aeroporto por tirar uma selfie em uma área restrita. Transferida para o abrigo, Liliane passou a usar uniforme do local e perdeu acesso aos seus pertences. "Ela chora desesperada cada vez que nos falamos", disse na ocasião.

Anaíse embarcou de Roraima, onde família mora, para tentar a liberação da filha nos Estados Unidos no dia 29 de agosto. Com ela, levou a documentação solicitada pelo governo americano. A filha deveria ter retornado ao Brasil no dia 1º de setembro, para participar do Miss Brazil Model 2016, para passar a faixa de miss para a campeã do concurso deste ano.