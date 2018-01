Após 20 quilômetros de perseguição, carro roubado capota Policiais rodoviários perseguiram, na madrugada desta quinta-feira, por mais de 20 quilômetros, na pista sul da Rodovia dos Imigrantes, um carro que havia passado em velocidade muito acima do permitido em frente à base do quilômetro 40. Dentro do Fiesta azul, placas DDS 7935/SP, roubado ontem no bairro do Cambuci, na zona sul de São Paulo, estavam Deivison Marques dos Santos, de 23 anos, e uma adolescente de 17 anos. A perseguição, que começou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, só terminou no quilômetro 62, já em Cubatão, no litoral, onde o bandido capotou o carro. Com Deivison, os policiais encontraram 500 gramas de maconha. Segundo o soldado André, da viatura R-01184, o rapaz teria jogado pela janela do carro durante a fuga uma arma que carregava. A garota sofreu apenas escoriações, mas Deivison teve de ser encaminhado ao pronto-socorro. O caso está sendo registrado no DP Central de Cubatão.