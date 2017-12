Após 4 meses de disputa, Casa Cor abre no dia 30 Depois de quase quatro meses de disputa judicial, a Casa Cor finalmente fixou data definitiva para abertura da mostra em São Paulo: 30 de setembro. As obras de montagem da 18ª edição do evento, interrompidas em abril em decorrência de processo judicial que impedia a realização da mostra em uma mansão no Morumbi, foram retomadas no início de agosto. De acordo com a organização do evento, a edição de 2004 "marca a volta às origens da exposição, concebida para ser ambientada em grandes casarões de São Paulo". Nos últimos dois anos, a Casa Cor, maior e mais importante mostra de decoração da América Latina, foi realizada em imóveis públicos tombados por seu valor histórico e cultural. A mudança para um casarão residencial, segundo a organização, atendeu a um pedido do público, que manifestou o desejo pelo retorno ao formato tradicional. Assim, a edição 2004 está sendo montada em uma mansão de 2,8 mil metros quadrados, construída em um terreno de 18,3 mil metros quadrados, dividido em cerca de 80 ambientes. A Casa Cor deste ano registra ainda opções de gastronomia aos visitantes. Além do restaurante, sob a direção do Buffet Badebec, haverá o "Café Pão de Queijo", montado pela Casa do Pão de Queijo e o Illy Café, a "Casa dos Doces", pela Fifi Doces, uma boulangerie, abastecida com pães do Sofitel e, ao final da visita, um local para happy hour com a cervejaria da Nova Schin. O patrocínio oficial da exposição é da Deca. O apoio nacional ficou por conta de Revista Casa Claudia, Brastemp, Banco Real, Nova Schin, Sabonetes Albany Estilo e Volkswagen. Também participam da mostra, oferecendo apoios locais, Comgás, UBV União Brasileira de Vidros, LG Eletronics e Sky TV sem limites. A Casa Cor é organizada pela J. Eventos, empresa do Pátria Banco de Negócios.