Após 4 meses, parque de skate é reformado

Pouco mais de quatro meses após sua inauguração, o Parque Zilda Natel, mais conhecido como parque dos skatistas, localizado na esquina da Avenida Dr. Arnaldo com a Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, zona oeste, está fechado para reformas. Frequentadores dizem que as três pistas de skate têm rachaduras e buracos, parte do gradil que cerca o local está quebrado e os canos usados nas manobras estão soltos. "A obra não foi feita no capricho. Não é normal, em tão pouco tempo, o lugar se deteriorar assim", diz o empresário Luiz Fernando Ghepardi, de 29 anos, skatista. Nem todos se surpreenderam com a necessidade precoce de reformas. Conselheiro gestor do parque, o skatista Flávio Ascânio, de 45, diz que os problemas começaram na concepção das pistas e se agravaram porque a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), responsável pela conservação, abandonou o local. "Quando descobrimos que a Prefeitura construiria um ?skate park? no local, fomos atrás do projeto. Inicialmente, ele era ultrapassado e perigoso. Montamos uma comissão de skatistas para assessorá-los e sugerimos modificações. A construtora acatou muitos conselhos, mas a licitação deveria ter escolhido alguém com experiência nesse tipo de obra." Procurada, a secretaria informou, em nota, que os defeitos foram causados pela "ação de vândalos". "Houve arrombamento de um dos portões, seguida de depredação em alguns dos equipamentos", diz o texto. "Isso não aconteceria se tivesse um zelador cuidando", afirma Ghepardi. "Alguém para varrer as pistas, limpar os banheiros, arrumar os bebedouros", emenda Ascânio. Apesar de ser de responsabilidade da SVMA, foi a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras que contratou a empresa que construiu o parque, ao custo de R$ 7 mil. "E quem realiza os eventos de skate é a Secretaria de Esportes. É um jogo de empurra e ninguém toma conta do parque", diz Ascânio. Para André Graziano, assistente de áreas verdes da Coordenação das Subprefeituras, "no momento da entrega da obra, a administração do parque foi transferida para a Secretaria do Verde". "Esperamos que assuma a administração e mantenha a estrutura construída." Thiago Lobo, coordenador de Esportes Radicais da Secretaria de Esportes, confirma o interesse da pasta pelo parque. Porém, não há proposta formal para a transferência da administração. A SVMA pretende reabrir o parque no domingo e afirma que a interdição foi necessária para garantir a segurança dos usuários.