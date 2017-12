Após 5 horas, Aeroporto Santos Dumont reabre para decolagens

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, reabriu para decolagens às 15h49 desta segunda-feira, 15. O procedimento estava suspenso desde as 10h49, por conta do mau tempo. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os pousos não foram prejudicados no período. Há a confirmação de dois vôos alternados para o Antônio Carlos Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, um da OceanAir, o 6002, e outro da TAM, o 3922. Até as 18 horas, dos 70 vôos previstos para partir do Santos Dumont, 16 sofreram atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 22,9% do total, e 12 foram cancelados (17,1%). Em São Paulo, os dois principais aeroportos, Guarulhos e Congonhas, operavam por instrumentos no início desta noite, também em decorrência do mau tempo. No primeiro, 14 dos 142 vôos atrasaram (9,9%) e 8 foram suspensos (5,6%). Em Congonhas, houve 24 atrasos (12,4%) e 25 cancelamentos (13%) em 193 vôos.