Após acidente, Lula mantém agenda e reuniões com ministros

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República informa que a agenda do presidente Lula, para esta quarta-feira, 18, está mantida. O primeiro despacho é com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Franklin Martins, e em seguida com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. A agenda inclui ainda despachos com os ministros do Esporte, Orlando Silva, da Controladoria Geral da União, Jorge Hage Sobrinho e da Justiça, Tarso Genro. Ainda na noite da última terça-feira, depois do acidente aéreo, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o presidente cancelou as viagens que faria nesta semana aos Estados do Sul e a Porto Alegre, de onde partiu o vôo 3054 da TAM. A aeronave derrapou e colidiu contra um depósito da empresa e um posto de gasolina. Número de vítimas chega a 188: 186 passageiros e dois que estavam no hangar da companhia aérea. Logo após o acidente, Lula montou um gabinete da crise no Palácio do Planalto e chamou alguns ministros. E mandou o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito para o aeroporto, a fim de obter todas as informações. Presidente também divulgou nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. Lula se disse 'consternado' e informou ainda que qualquer conclusão sobre o acidente antes de uma investigação da Aeronáutica seria precipitada. Lula não exclui, contudo, nenhuma hipótese, até mesmo o fechamento do aeroporto de Congonhas está sendo avaliado.