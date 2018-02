Após acidente, microônibus invade casa na zona sul A colisão entre um microônibus e um automóvel, por volta das 5 horas desta sexta-feira, 13, deixou três pessoas feridas no bairro de Socorro, na zona sul de São Paulo. No acidente, o microônibus que faz a linha 6024 (Terminal Santo Amaro/Jardim Maria Sampaio) acabou invadindo uma casa da Rua Olívia Guedes Penteado, rua paralela à Avenida Robert Kennedy. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente não causou congestionamento no local. Outra colisão envolvendo ônibus aconteceu por volta das 7 horas, na Rua Borges Lagoa. De acordo com a CET, dois coletivos bateram deixando seis vítimas. Os ônibus ocupavam, às 7h45, a faixa da esquerda da via, causando lentidão no local.