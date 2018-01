Após acidente, motorista de ônibus atropela e mata colega

Atualizada às 19h12

RIO - Após um acidente entre dois ônibus municipais do Rio na Avenida Brasil, na zona norte da cidade, na manhã desta terça-feira, 18, os dois motoristas iniciaram uma discussão e um deles atropelou e matou o outro.

Os dois veículos bateram quando trafegavam pela pista lateral da via, na altura de Bonsucesso. Após a colisão, Francisco Edvaldo da Silva, de 41 anos, que dirigia um dos veículos, desceu para verificar o estrago e pediu que o outro também saísse do coletivo para conversarem no acostamento.

O motorista do outro ônibus, Jaílton dos Santos Silva, de 31 anos, se recusou a sair e arrancou com o ônibus, atropelando o colega, que foi arrastado por mais de 200 metros. Jaílton fugiu, levou

o ônibus até a garagem da empresa e depois se apresentou em uma delegacia, acompanhado por um advogado.

Francisco foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, onde chegou morto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.