Após afastamento, questão é decidir quem assume posto

No caso da Paraíba e do Maranhão, o TSE determinou a posse do segundo colocado na eleição de 2006 - José Maranhão e Roseana Sarney, respectivamente. Porém, ao analisar a situação em Tocantins, o tribunal decidiu por uma nova eleição, só que indireta, entre os deputados estaduais.

Segundo os ministros do TSE, a diferença é que Miranda foi eleito em primeiro turno. Portanto, com a anulação dos votos recebidos por ele, a eleição ficou prejudicada.