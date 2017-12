Após alta, Angélica e Luciano Huck voltam para casa, no Rio

RIO - Os apresentadores Angélica, de 41 anos, e Luciano Huck, de 43, voltaram nesta terça-feira, 26, para casa, no Rio de Janeiro. O casal teve alta na noite desta segunda-feira, 25, do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo.

Dois dias depois do pouso forçado feito pelo avião em que viajavam, em Mato Grosso do Sul, com os três filhos e duas babás das crianças, ainda não há previsão de quando os dois voltarão ao trabalho - ele teve uma pequena fratura na 11ª vértebra torácica, e ela, uma lesão leve na musculatura da parede abdominal e pélvica, além de um estiramento muscular na região da cervical, segundo informou o hospital.

A assessoria de imprensa do casal não informou quais são os planos imediatos deles quanto à retomada das gravações de seus programas na TV Globo, Estrelas e Caldeirão do Huck, ambos exibidos aos sábados. A emissora também não.

Angélica estava no Pantanal para gravações da nova temporada de Estrelas. Huck e as crianças, Joaquim, de 10 anos, Benício, de 7, e Eva, de 2, além das babás, a acompanhavam.

Na manhã do domingo, 24, eles embarcaram em um avião bimotor, que faz serviço de táxi aéreo, no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul, em direção ao aeroporto da capital do Estado. O deslocamento duraria 25 minutos, mas faltando dez o piloto detectou problemas no filtro de combustível, seguida de uma pane nos motores. Por isso, ele teve de fazer um pouso forçado em uma fazenda.

O pânico tomou os ocupantes da aeronave por cinco minutos, segundo contaram o piloto e o copiloto.

Em entrevista ao Jornal Nacional desta segunda-feira, Huck disse encarar o episódio como "um milagre". Já Angélica declarou que ainda precisava se recuperar emocionalmente do que acontecera. A apresentadora contou também que ficaria de repouso por quinze dias.

"Eu fecho o olho e fico vendo tudo de novo, parece que foi um filme que eu assisti", comparou a apresentadora do Estrelas.