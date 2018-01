Após ameaça pelo Orkut, jovem mata ex-namorada

Revoltado com o término do namoro de dois anos com a estudante Isabel Cristina Alves de Melo, de 21 anos; José Everardo Costa de Oliveira, também de 21 anos, enviou, no final de 2007 e início de 2008, diversas mensagens ameaçadoras pelo site de relacionamentos Orkut. Usando o apelido de Veron, um vilão das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, José Everardo dizia que se Isabel não reatasse o namoro, ela teria um fim trágico. O rapaz acabou concretizando as ameaças na madrugada desta quarta-feira, 2. Depois de uma festa, Isabel voltava para casa enquanto Everardo, armado com uma faca, esperava em frente à porta da casa da moça no bairro Serrinha, na periferia de Fortaleza. Isabel sofreu duas facadas e teve morte imediata. Everardo fugiu para a casa de uma irmã em Russas, a 220 quilômetros de Fortaleza, onde foi capturado na quinta-feira, 3. Em depoimento nesta sexta, 4, Everardo confessou o crime. Disse que estava arrependido e que só matou Isabel "porque ela o provocava". O criminoso está preso e vai responder por homicídio qualificado, podendo pegar pena de 12 a 30 anos de cadeia. Os pais da vítima eram contra relacionamento, o que obrigou a garota a manter o namoro de dois anos às escondidas. Os encontros eram marcados pelo Orkut. Os dois, na maioria das vezes, usavam lan-houses para se comunicar via internet.