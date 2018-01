Após apagão, abastecimento de energia no DF é normalizado

Corredor da Câmara sem iluminação durante apagão que afetou parte da cidade de Brasília

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou no início da tarde desta quinta-feira, 22, que o abastecimento de energia elétrica do Distrito Federal foi normalizado. O apagão durou cerca de meia hora e, segundo a empresa, chegou a atingir 60% do DF. A queda no fornecimento atingiu centros decisórios, como a Esplanada dos ministérios e bairros nobres da capital federal, como a Asa Norte e o Sudoeste.

Em um primeiro momento, a CEB disse que o problema foi numa linha de Furnas, que abastece uma subestação no começo da Asa Norte, região central de Brasília. Já Furnas informou, por meio de nota, que o desligamento ocorreu na linha Brasília-Norte/Brasília-Sul, pertencente à CEB e que não houve nenhum problema no sistema de Furnas, que tenha causado o apagão em Brasília. Diante do diagnóstico de Furnas, a CEB informou que vai apurar melhor a origem do problema.