Após atentado, prefeito de Dourados é transferido

A transferência foi decidida depois que quase 100 pessoas apedrejaram e tentaram incendiar a casa de Artuzi. Um pelotão de choque da Polícia Militar conteve os ataques. As duas filhas do prefeito estavam no local.

As filhas de Artuzi foram levadas para a casa de parentes. A mulher do prefeito, Maria, também foi presa pela Operação Uragano, desencadeada pela PF na madrugada de quarta-feira.

Maria é acusada de retirar R$ 9 mil da Secretaria Municipal de Saúde, para "turbinar os seios", conforme a denúncia contida no processo que apura a atuação do grupo de 29 pessoas, composto por cinco secretários municipais, nove vereadores, além de empresários.

Segundo a PF, o prefeito recebia, pelo menos desde 2009, R$ 500 mil por mês em propinas.

O dinheiro era fruto de concorrências fraudulentas, que beneficiavam construtoras, empresas de prestação de serviços e fornecedores. Os acusados, de acordo com as investigações, recebiam ao menos R$ 2 milhões por mês. DVDs entregues à PF mostra os acusados recebendo dinheiro.