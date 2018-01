Após briga, duas crianças e idoso morrem em incêndio em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um idoso e duas crianças morreram em um incêndio provocado pelo pai delas depois de uma briga de casal, na madrugada desta quinta-feira, 7, em Porto Alegre. O crime ocorreu em um prédio na Avenida Panamericana, bairro Jardim Lindoia, zona norte da cidade.

O fogo começou por volta das 2h no apartamento do casal João Guatimozin Moojen Neto, de 22 anos, e Bárbara Penna de Moraes e Souza, de 19, pais de uma menina de 2 anos e de um menino de 3 meses.

Depois de discutir com a mulher, Neto teria fechado portas e janelas do imóvel e ateado fogo. Segundo o delegado da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, João Paulo de Abreu, o rapaz admitiu que consumiu cocaína e que atirou Bárbara pela janela.

A mulher foi levada com queimaduras graves ao Hospital Cristo Redentor. As crianças morreram asfixiadas pela fumaça. Além delas, um vizinho do sexto andar, identificado como Mario Ênio Pagliarini, 76, também morreu. Ele estava no corredor do edifício e, segundo testemunhas, tinha dificuldades de locomoção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neto foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Central de Porto Alegre. Ele deve responder por triplo homicídio qualificado.