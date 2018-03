Após chuva, SP registra pontos de alagamento na manhã desta segunda

SÃO PAULO - As áreas de chuva que atingiram a capital paulista no final da madrugada e início da manhã segunda-feira, 3, perderam intensidade, restando apenas uma chuva leve e isolada pela cidade. Por causa da precipitação, São Paulo ficou em estado de atenção entre 4h50 e 6h35. Por volta das 8 horas, chovia de forma moderada apenas no extremo Sul, na região de Engenheiro Marsillac.

Apesar da melhora no tempo, a capital registra oito pontos de alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Desses, cinco estão na Marginal do Tietê. Os alagamentos atrapalham o tráfego na via no sentido Rodovia Castelo Branco, perto da Ponte Freguesia do Ó, junto da Ponte Atílio Fontana, na pista local e próximo da Ponte das Bandeiras, na pista expressa.

No sentido Rodovia Ayrton Senna, existe alagamento junto da Ponte do Limão e da Ponte das Bandeiras, na pista expressa. A Marginal do Pinheiros tem alagamento próximo da Avenida joão Dias, sentido Castelo. Além disso, existe alagamento na Rua Ribeiro de Lima, com a Rua Prates, e na Avenida São Miguel, com a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, sentido bairro. Todos os pontos são transitáveis.