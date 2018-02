Após deixar cargo, Dilma atuará discretamente A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou na noite de ontem, em Porto Alegre, da festa de aniversário do ministro da Justiça, Tarso Genro. Antes da cerimônia, informou a jornalistas que deve se licenciar do cargo no dia 31 de março e que participará discretamente de atos do governo até junho. A ministra, no entanto, ressalvou: "Não pretendemos fazer campanha utilizando essa possibilidade. Não achamos que essa seja a atividade determinante minha nesse período."