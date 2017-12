Após denúncia do TJ, deputado vai renunciar Depois de os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio acatarem denúncia de formação de quadrilha e resistência qualificada contra o deputado estadual Natalino Guimarães e outros cinco suspeitos de integrar uma milícia, a sobrinha do deputado, vereadora Carminha Jerominho (PT do B), anunciou que o tio deve renunciar ao mandato. Assim, o caso voltaria para a primeira instância.