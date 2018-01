Após escândalo, doações caíram, diz Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha brasileira analisa quais medidas tomar para reaver o dinheiro desviado e também faz intervenções nas filiais estaduais, segundo o secretário-geral do órgão, coronel Paulo Roberto Costa e Silva.

Ele avalia que os escândalos de corrupção afetaram a imagem da instituição, já que em campanha recente o aporte de doações foi menor do que o usual. “Mas a imagem da Cruz Vermelha é mais forte do que tudo isso. O dano será revertido, pois seremos transparentes com a sociedade.” Segundo Costa e Silva, nesta semana, a presidente na Cruz Vermelha brasileira, Rosely Pimentel Sampaio, estará na Itália, em um encontro com representantes de todo o mundo.