Após exames, corpo de garoto é sepultado Após 10 dias da exumação, o corpo de Pedro Henrique Rodrigues, de 5 anos, foi sepultado ontem em Araraquara, onde mora seu pai. A delegada Maria Beatriz Campos, de Ribeirão Preto, solicitou exames do corpo do menino, morto no dia 12, porque haveria indício de crime na morte por embolia gordurosa pulmonar. Para a delegada, houve violência doméstica. Ela pediu a prisão temporária da mãe, Kátia Marques, e do padrasto, Juliano Gunello, mas a Justiça negou. O casal diz que Pedro ingeriu produto tóxico. O IML atesta agressões ligeiramente anteriores à morte.