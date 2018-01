Após extorquir mãe adotiva, jovem é preso em Itapira Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta madrugada após extorquir dinheiro de sua mãe adotiva de 68 anos, na cidade de Itapira, na região de Campinas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o rapaz, que é usuário de drogas, costumava agredir e ameaçava matar a mãe de criação e o marido, exigindo dinheiro para comprar crack. Na quarta-feira, a mulher havia registrado um boletim de ocorrência de perturbação de tranqüilidade e ameaça. A polícia instruiu o casal a anotar o número de série de uma nota de R$ 10 e avisar os policiais quando o jovem voltasse a extorqui-los. Por volta da meia-noite, quando o jovem exigiu dinheiro, as vítimas chamaram a polícia e ele, que estava embaixo da cama com o dinheiro, foi preso em flagrante e encaminhado para a Cadeia de Itapira.