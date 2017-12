Após falha no site da Caixa, Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 2,5 mi

Uma pane no site da Caixa Econômica Federal atrasou o resultado do primeiro sorteio do ano da Mega-Sena e dos outros concursos. Nesta segunda-feira, 4, a Caixa divulgou o resultado do concurso 1.776 da Mega-Sena, realizado no sábado. Nenhum apostador acertou os seis números.

A estimativa da Caixa é que o prêmio atinja R$ 2,5 milhões para o próximo concurso. Os números sorteados em Manhumirim (MG) no último sábado foram: 10 - 11 - 14 - 19 - 39 - 48.

A demora na divulgação do resultado ocorreu por “problemas de ordem tecnológica”, que impediram a apuração dos concursos.

Dezessete apostadores acertaram 5 números e levaram o prêmio de R$ 27.190,70. Outras 1.051 apostas foram ganhadoras da quadra (4 números acertados), que arremataram R$ 628,30.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e poderá ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, marcado para quarta-feira, 6. Os concursos da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Outros concursos. A Caixa também divulgou o resultado da Quina, Federal, Dupla Sena, Lotofácil e Lotomania.

A Lotofácil acumulou e a previsão da Caixa é que o prêmio seja de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 02- 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 25. O próximo sorteio é nesta segunda-feira, 4, às 20h (horário de Brasília).

Também não houve acertador da Quina, que sorteou os números 16 - 17 - 18 - 34 - 55. A estimativa do próximo concurso, nesta segunda-feira às 20h, é de R$ 1 milhão.

Acumulou ainda a Lotomania, com estimativa de R$ 1,3 milhão de prêmio. O próximo sorteio ocorre nesta quarta-feira, 6, às 20h. Os números foram 05 - 11 - 15 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 45 - 53 - 71 - 84 - 87 - 88 - 90 - 92 - 93.