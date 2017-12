Após fim da greve, ônibus voltam a circular em Salvador

SALVADOR - Os motoristas e cobradores de Salvador cumpriram o acordo feito com a Prefeitura e os empresários do setor de transporte público e, logo após o anúncio do fim da greve da categoria, iniciada na noite de segunda-feira, os ônibus coletivos já eram vistos circulando pela cidade. De acordo com a Prefeitura, a maior parte da frota, de cerca de 2,5 mil veículos, estava na rua no fim da tarde desta quarta-feira, 28.

A paralisação foi encerrada no início da tarde desta quarta, depois que os rodoviários aceitaram a proposta de elevação do valor do vale-refeição, dos R$ 12 oferecidos anteriormente para R$ 14, e as empresas se comprometeram a elaborar programas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para seus funcionários. O restante da proposta patronal apresentada na segunda-feira, que previa reajuste salarial de 9% e redução da jornada de trabalho de oito para sete horas, foi aceito pelos trabalhadores, que chegaram a reivindicar 12% de aumento nos salários.

A decisão do sindicato foi tomada em uma assembleia realizada no início da tarde, que reuniu cerca de 3 mil trabalhadores do sistema, segundo a entidade. "Ambas as partes cederam e prevaleceu o bom senso", comemorou o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM). Ele também assegurou que os reajustes concedidos não serão repassados para as tarifas.