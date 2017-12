Após fogo, bombeiros encontram 3 t de droga Após controlarem um incêndio em uma casa na noite de anteontem, bombeiros realizaram a maior apreensão de drogas do ano no Estado. No imóvel, havia uma laboratório de refino de drogas com cerca de 3 toneladas de maconha. Claudenilson José de Almeida, de 32 anos, foi socorrido, sofreu queimaduras em 90% do corpo e corria risco de morte.