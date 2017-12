Após fuga de 79 presos, 51 são recapturados em Florianópolis

SÃO PAULO - A polícia de Santa Catarina já recapturou 51 dos 79 presos que fugiram ontem à noite do Complexo Penitenciário de Florianópolis, no bairro Agronômica. Foi a maior fuga já registrada em Santa Catarina.

Segundo a Secretária Estadual de Segurança Pública, os policiais continuam as buscas pelos 28 detentos que ainda não foram recapturados. Os trabalhos estão concentrados nos bairros de Trindade, Agronômica, Morro do Horácio e Mangue do Itacorubi.

A Corregedoria do Setor de Justiça e Cidadania irá abrir uma sindicância para apurar se uma falha humana teria favorecido a fuga dos detentos. A previsão é que a sindicância seja concluída em 30 dias.