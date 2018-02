Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações

Depois da denúncia de que voluntários e soldados do Exército estariam furtando donativos destinados às vítimas dos temporais em Santa Catarina, o governo estadual decidiu contratar uma empresa especializada em logística para executar os serviços de recepção e distribuição. Veja também: Moradores são tirados de casa por novos deslizamentos em SC MP investiga denúncia de roubo a doações em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Em nota assinada também pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau - cidade catarinense onde os furtos teriam ocorrido - o governo informa que um boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia do município. "Reiteramos que este ou qualquer outro acontecimento que venha a surgir nesse sentido será tratado como é: um furto a ser denunciado à polícia, sendo tomadas todas as medidas cabíveis para responsabilizar os infratores", afirma o comunicado. O governo divulgou ainda que a atual Central de Recepção e Distribuição de Donativos localizada no Parque Vila Germânica - onde os donativos, até então, estão sendo recebidos - será transferida para outra área a fim de aperfeiçoar a destinação das diações, uma vez que a distribuição é feita a cinco prefeituras da região (além de Blumenau, Ilhota, Luis Alves, Gaspar e Pomerode). O sistema de controle e de segurança no local, de acordo com a nota, foram reforçados para inibir outras ocorrências. "Apesar dos graves e lamentáveis acontecimentos, reiteramos a confiança nos milhares de voluntários sérios, honestos e comprometidos com a recuperação de Blumenau e região. São pessoas que dedicam seu tempo e disposição para ajudar o próximo e não devem, por causa da ação de algumas pessoas mal-intencionadas, ter sua honestidade maculada", diz o comunicado. O governo reforçou que o trabalho de ajuda às vítimas das enchentes e dos deslizamentos registrados em Santa Catarina não acabou e que a região ainda precisa de voluntários e de doações de todo o país.