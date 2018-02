Após grave acidente, Rodovia Carvalho Pinto é desbloqueada

A Rodovia Carvalho Pinto foi desbloqueada por volta das 15h30 deste domingo, 8, após um acidente grave entre um ônibus e dois carros ter bloqueado totalmente a via na altura do km 71, região de Jacareí. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jacareí, a colisão aconteceu por volta das 14h e o veículo chegou a ficar embaixo do ônibus. Houve um princípio de incêndio e viaturas dos bombeiros de Mogi das Cruzes e de Guararema auxiliam o resgate.

Ao menos três pessoas ficaram feridas, informa ao estadão.com.br o sargento do Corpo de Bombeiros de Guararema, Benedito de Oliveira Florêncio. Florêncio atendeu á ocorrência no local e, segundo ele, algumas vítimas já haviam sido socorridas antes da chegada dos bombeiros.

"Quando chegamos lá, os bombeiros de Jacareí e Mogi das Cruzes já estavam no resgate. Todas as vítimas estavam dentro dos carros. Ninguém que estava dentro do ônibus ficou ferido", conta Florêncio. De acordo com o sargento, uma mulher foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar até uma unidade médica em Mogi das Cruzes, e outras duas pessoas foram levadas para hospitais na região de Jacareí.

A concessionária que administra a rodovia, a Ecopistas, informou às 15h30, que Rodovia foi totalmente desbloqueada e que o congestionamento de 3 km estava sendo normalizado. O acidente aconteceu no sentido interior da rodovia. Os bombeiros ainda não têm informações sobre a quantidade de vítimas do acidente.

Situação nas Rodovias

As demais rodovias paulistas mantêm boas condições de tráfego, tanto no sentido interior e litoral, quanto no sentido capital. De acordo com a concessionária Ecovias, a Rodovia dos Tamoios, assim como a Rodovia Mogi-Bertioga, apresentam tráfego normal nos dois sentidos. Mesmo com pouco fluxo de veículos, ambas as rodovias tem visibilidade reduzida em função do tempo instável em toda a extensão dos trechos de concessão.

A Rodovia Raposo Tavares, que interliga São Paulo à Cotia, também registra tráfego normal na tarde deste domingo.

Já a Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Fernão Dias e Régis Bittencourt, não registram congestionamentos e o tráfego é livre.