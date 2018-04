Após incêndio, homem morre intoxicado Egeu Passos, de 65 anos, morreu de intoxicação após ter inalado fumaça do incêndio no Condomínio Visconde, na Rua Vitória, em Santa Ifigênia, centro de São Paulo. Ele foi levado para a Santa Casa, onde deu entrada com parada cardiorrespiratória. O incêndio começou por volta das 4 horas de ontem. Cinco viaturas dos bombeiros foram ao local e controlaram o fogo uma hora depois. Não se sabe se o incêndio começou no apartamento de Passos.