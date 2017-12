Após incêndio, Liesa e escolas do Rio se reúnem para discutir carnaval

RIO - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) terá uma reunião com líderes das 12 agremiações cariocas para discutir os rumos do carnaval deste ano e a ajuda às escolas afetadas pelo incêndio na Cidade do Samba, disse o diretor de carnaval da Liesa, Elmo José dos Santos. No encontro, marcado para às 19h, deve ser definido que não haverá rebaixamento nos desfiles.

A Grande Rio, a mais afetada pelas chamas, já adiantou que vai desfilar, apesar da destruição provocada pelo incêndio. A afirmação foi feita pelo presidente administrativo da agremiação, Helinho de Oliveira. Segundo ele, a destruição no barracão da escola foi quase total. Carros alegóricos e fantasias, que seriam entregues para os integrantes da escola daqui a duas semanas, foram consumidos pelo fogo. O próprio prédio do barracão foi muito danificado. Parte das fachadas frontal e lateral desabou.

Apenas as fantasias da bateria foram poupadas porque estavam sendo confeccionadas em um barracão separado, em Duque de Caxias, cidade-sede da escola de samba. "O samba não foi queimado. A vontade da Grande Rio de ser campeã também não foi. Você, de Caxias, segure as lágrimas ou chore para extravasar, mas vamos desfilar. Vamos desfilar com roupa ou sem roupa. A minha intenção é fazer alguma fantasia para a comunidade, nem que seja uma pluma, nem que seja um biquíni com paetê", disse.

O presidente da Grande Rio também se mostrou preocupado com o fato de as três escolas atingidas pelo incêndio desfilarem no mesmo dia (segunda-feira de carnaval). Por isso, segundo ele, o desfile deste dia, que tem seis escolas programadas, deverá ficar abaixo da expectativa.

(Com Agência Brasil)