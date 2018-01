Após incidente, avião retorna para aeroporto em Natal

SÃO PAULO - A peça que cobre um dos motores de um avião da TAM se soltou durante a decolagem em um voo que faria a rota Natal - São Paulo na manhã de sábado, 19. Victor Ruscinc, um dos 166 passageiros, filmava a decolagem com o celular e flagrou a peça se soltando. Ele postou o vídeo no Youtube no domingo, 20.

O voo 3317 decolou às 7h36 mas, com o incidente, teve de retornar ao aeroporto de Natal, onde pousou às 8h42. Os passageiros que seguiam para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tiveram de ser reacomodados em outro voo, que só saiu depois do meio-dia.

Segundo a TAM, a peça que soltou foi o capô de um dos motores, mas isso "não afetou o desempenho" da aeronave. O voo retornou para Natal "em cumprimento aos procedimentos de segurança". A empresa disse lamentar "os transtornos experimentados pelos clientes".