Após liberação, é grande o número de bicicletas no Metrô Entrou em vigor, no último sábado, 24, a campanha "Ciclista Cidadão", que permite a entrada de bicicletas no Metrô de São Paulo nos finais de semana e feriados. A iniciativa irá facilitar o acesso de ciclistas a ciclovias e parques próximos às estações. Segundo boletim do Metrô, no primeiro fim de semana, 476 usuários com bicicletas utilizaram o transporte. No sábado, entraram na rede 118 ciclistas e no domingo 358 utilizaram o Metrô. As três estações do Metrô que apresentaram maior movimento nestes dois dias foram: Brigadeiro, da Linha 2 - Verde (localizada próxima ao parque do Ibirapuera), que teve a entrada de 43 bicicletas; Jabaquara, da Linha 1- Azul (localizada próxima ao Parque do Estado), que registrou a entrada de 34 ciclistas; e Carrão, da Linha 3 - Vermelha (próxima ao parque da Fundação CERET - Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador), com 23 entradas. Os ciclistas poderão entrar nas estações do Metrô aos sábados, das 15 às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 7 às 20 horas. Os embarques com bicicletas só poderão acontecer no último carro dos trens, na região da porta, em local já sinalizado na plataforma. A bicicleta deverá ser transportada ao lado do corpo, não sendo permitido montá-la durante a permanência nas dependências das estações, incluindo passarelas e rampas de acesso.