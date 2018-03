Após manhã difícil, atrasos em Congonhas e Santos Dumont diminuem

Após os atrasos da manhã desta segunda-feira, 5, a situação melhorou nos aeroportos Santos Dumont, no centro do Rio, e Congonhas, na zona sul de São Paulo, durante a tarde. Às 15 horas, apenas 11 voos estavam com mais de meia hora de atraso no Santos Dumont. Ao menos cinco deles partiriam para Congonhas.

Já no aeroporto paulistano, no mesmo horário apenas 19 operações estavam fora do horário. Pela manhã, as decolagens do terminal para Congonhas ficaram suspensas, por questões de segurança, por 12 minutos, entre 9h33 e 9h45, porque os pousos no local estão sendo realizados por instrumentos desde as 6 horas, em razão do mau tempo.

Com isso, segundo a Infraero, até as 15 horas, no Santos Dumont, 53 dos 95 voos programados atrasaram (55,8%) e 11 foram cancelados (11,6%). Em Congonhas, 97 dos 135 voos programados atrasaram (71,9%) e 12 foram cancelados (8,9%).