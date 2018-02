Após operação, camelôs interditam rua na zona sul de SP Cerca de 100 camelôs interditaram, por cerca de uma hora, a Rua Capitão Thiago Luz, próximo à Rua Floriano Peixoto, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo fechou a via por volta das 13 horas, após promoverem um apitaço contra a operação da Prefeitura que retirou os vendedores ambulantes durante a madrugada desta segunda-feira, 16, na região. A Subprefeitura de Santo Amaro, com o auxílio de policiais militares e guardas municipais, iniciou na noite de domingo, 15, operação de retirada dos cerca de 2.500 ambulantes que atuam irregularmente da região Largo 13 de Maio. Entre 22 horas de domingo e 2 horas desta segunda, foram retiradas 200 barracas, mas não havia registro de confronto entre os guardas municipais e os camelôs. Os ambulantes, que atuam nas ruas Padre José Maria, Delmiro Sampaio, além do Largo da Matriz, do terminal Santo Amaro e da Praça Salim Farah Maluf, vendem de tudo: eletroeletrônicos, roupas, calçados, frutas e alimentos em geral. Segundo as autoridades envolvidas na operação, as blitze deviam durar cerca 30 dias e seriam realizadas preferencialmente à noite para não atrapalhar a rotina das pessoas que trabalham e moram na região.