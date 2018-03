Após pagar R$ 30 mil, ex-BBB sai da prisão Vencedor, em 2002, do Big Brother Brasil 2, da TV Globo, Rodrigo Leonel foi libertado no final da tarde de ontem após pagar fiança de R$ 30 mil. Ele foi preso em flagrante no domingo, por estelionato e tentativa de homicídio, depois de tentar entrar com um carro com credencial inválida na Festa do Peão de Barretos (SP) e passar com o veículo por cima do pé do segurança Leonardo Carvalho Lourenço. O ex-BBB responderá em liberdade.