Após pane, agendamento de passaporte pela internet volta ao normal

SÃO PAULO - A página da Polícia Federal na internet que permite o agendamento de passaporte em todo o País funciona normalmente desde a madrugada desta terça-feira, 20. O site ficou fora do ar na tarde de segunda-feira, mas voltou a funcionar durante a madrugada. Segundo a PF, houve um "problema no servidor". O mesmo problema aconteceu no dia 31 e durou uma tarde. Há um ano, a pane foi de três dias e afetou 12 mil pessoas.

Em São Paulo, a fila para conseguir marcar uma data de atendimento em um dos cinco postos chega a três meses. A explicação oficial é o aumento do número de cadernetas emitidas. Foram 47 mil em São Paulo apenas no mês de agosto, um recorde histórico. No País, outro recorde: 207 mil emissões no mês passado, mais de 30% mais em relação ao mesmo período de 2010. Desde janeiro, foram 1,4 milhão de passaportes.

A PF acaba de receber do governo federal verba de R$ 70 milhões para melhorar o setor de passaportes. Inicialmente, o valor será investido na compra de equipamentos para coleta de digitais e fotos e no pagamento de cadernetas fabricadas pela Casa da Moeda. Parte do dinheiro será aplicada também na modernização do sistema de informática.