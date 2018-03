Após pane, avião da TAM pousa sob esquema especial no AM

Um avião da TAM pousou sob esquema especial no Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas, na tarde de quinta-feira, 5, após uma pane em um dos motores. De acordo com a TAM, a aeronave, que seguia de Brasília para Manaus com 150 pessoas, apresentou indicação de pressão de óleo inadequada em um dos motores quando se aproximava da capital amazonense e o comandante seguiu todos os procedimentos previstos nos protocolos de segurança da companhia e do fabricante.

Com isso, a aterrissagem, que foi acompanhada por viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias, ocorreu normalmente. Segundo e companhia, o avião pousou em segurança no aeroporto de Manaus às 12h40 e os passageiros desembarcaram normalmente. Ninguém ficou ferido.

