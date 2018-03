Após prisão, fuzil é achado em valeta Depois de prender na manhã de ontem o oitavo envolvido no roubo dos sete fuzis calibre 762 do 6.º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava (115 km de São Paulo), à tarde o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de São José dos Campos anunciou a recuperação da última arma desaparecida desde o dia do assalto, em 8 de março. Gerson Cândido de Oliveira Júnior prestou depoimento em São José. O fuzil estava em uma valeta às margens da Rodovia Carvalho Pinto.