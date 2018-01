Após quatro furtos, Drummond ganha novos óculos no Rio

Pela quarta vez desde que foi inaugurada em 2002, a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade recebeu óculos novos. Sentada num banco do calçadão de Copacabana, em frente à Rua Rainha Elizabeth onde morava Drummond, a estátua já teve os óculos de bronze furtados quatro vezes. O último furto aconteceu em 23 de maio, apenas dois dias depois de a peça ter sido recolocada. De acordo com a Fundação Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a réplica dos óculos usados pelo poeta custa R$ 3 mil e é confeccionada em ferro fundido e banhada em bronze. Para impedir novos furtos, a fundação solicitou à Secretaria de Segurança Pública do Estado o aumento do policiamento na região e a instalação de uma câmera de monitoramento no local onde fica a estátua.