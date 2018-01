Após queda de criança, Procon decide multar Infraero por falhas no Galeão

O Procon-RJ (Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor) fez uma inspeção no aeroporto do Galeão, no qual uma menina de três anos se acidentou no sábado, e vai multar a Infraero por causa de várias irregularidades - o valor ainda será calculado e pode chegar a R$ 7 milhões.

Em vistoria feita nesta segunda-feira, 6, nos dois terminais, foram encontradas escadas rolantes com vãos superiores a 19 cm, além de uma canaleta de alumínio de uma esteira solta, o que expõe usuários a risco de queda, e constatado o não-funcionamento do sistema de ar-condicionado, de quatro elevadores e de três bebedouros.

A menina argentina Camila Palacios caiu de um vão de quase de 20 centímetros de largura no terminal 2, e teve traumatismo craniano e de face. O vão deveria ter no máximo onze centímetros, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. De acordo com o Procon-RJ, até um adulto passaria pelo buraco do qual ela caiu. Ela está internada com quadro estável e não tem previsão de alta.