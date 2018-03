Após renúncia, diretor da Anac depõe à CPI do Apagão

O ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil Jorge Luiz Brito Velozo, que entregou carta de renúncia na terça-feira, vai depor nesta quarta na CPI do Apagão Aéreo do Senado. O depoimento está marcado para às 11 horas desta terça-feira, quando também devem depor dois integrantes da Controladoria Geral da União - Alexandre Penito Duque Estrada e Luiz Henrique Pandolfi Miranda. Além deles, o empresário da Aeromídia Carlos Alberto Carvalho também deve comparecer à CPI. Veja também: Jobim quer 'blindar' agência e admite dificuldades Juíza reafirma crítica a Denise Norma sobre reverso não tinha validade, afirma coronel Tudo sobre a crise aérea Especial sobre a crise aérea Velozo era diretor de Segurança Operacional da Anac. Ele atribuiu seu pedido de renúncia a problemas pessoais e familiares. Além disso, afirmou que "não estava conseguindo alcançar os resultados" que desejava. Ele entregou a carta de demissão ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, que sinalizou que espera o mesmo gesto dos demais diretores - mesmo que, para isso, a agência fique ociosa por alguns dias, até que o Senado aprecie os nomes dos novos diretores, que ele espera indicar ainda esta semana. "Não vou aceitar hipótese de tentar me colocar nas cordas", disse Jobim, referindo-se a uma norma da agência de que o colegiado só pode tomar decisões se três dos cinco diretores estiverem no posto.