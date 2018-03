Após reunião, aeroviários confirmam operação padrão nos aeroportos

SÃO PAULO - O Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional dos Aeroviários confirmaram nesta quarta-feira, 1, que iniciarão uma ''operação de não-colaboração'' a partir da meia-noite. A decisão foi tomada depois que a reunião com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) para negociar o reajuste das duas categorias terminou sem avanços. A perspectiva é de que, com a operação, haja atrasos nos voos.

Na manhã de quarta-feira, os sindicatos dos trabalhadores informaram que, se não houvesse uma nova proposta das companhias aéreas na rodada de negociações, as duas categorias iniciariam a operação. Na prática, os trabalhadores decidiriam seguir estritamente as regras de seus manuais, sem acelerar procedimentos, para minimizar a sobrecarga provocada pelo aumento de demanda nessa época do ano.

Os sindicatos rechaçaram a proposta das companhias aéreas de mudar a data-base das categorias de 1º de dezembro para 1º de abril e de reajuste pela variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Aeronautas e aeroviários buscam reajuste de 30% sobre o piso e de 15% para os trabalhadores que recebem acima disso.