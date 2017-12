Após seis meses, MP denuncia oito bombeiros no caso da boate Kiss

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou oito bombeiros por falhas relacionadas à tragédia da boate Kiss, nesta segunda-feira. Nenhum deles foi acusado por ações que resultaram na morte de 242 pessoas durante o incêndio, na madrugada de 27 de janeiro deste ano, ou posteriormente, em hospitais. Todos serão julgados pela Justiça Militar de Santa Maria. Três responderão por falsidade ideológica e cinco por inobservância da lei em processos administrativos e na fiscalização da casa noturna.

De acordo com as investigações, uma faísca produzida por um show pirotécnico atingiu o revestimento acústico do teto e queimou rapidamente a espuma provocando a fumaça tóxica que asfixiou a maioria das vítimas. Dois proprietários da casa noturna e dois integrantes da banda que fazia o show são réus do processo, acusados pelo Ministério Público de homicídios com dolo eventual.

Punição. Uma pesquisa feita pelo Instituto Methodus para o Grupo RBS, divulgada em julho pelo jornal Zero Hora, mostrou que a percepção popular, independentemente do resultado das investigações e do processo criminal, é de que nem todos os responsáveis serão punidos. Dos 600 entrevistados entre os dias 20 e 22 de julho, 61,9% discordam da afirmação de que todos os responsáveis estão respondendo a processo na Justiça e 57,5% discordam da afirmação de que será feita justiça e os culpados serão condenados.

Questionados sobre quem consideram culpados, 85,2% apontaram os proprietários da boate, 75,5% o corpo de bombeiros, 68% o prefeito Cézar Schirmer (PMDB), 59% a banda Gurizada Fandangueira, 56% os funcionários públicos municipais que emitiram licenças e alvarás, 53% o Ministério Público e 43,8% o governador Tarso Genro (PT).