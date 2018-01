Após ser atingido por raios, Cristo Redentor passa por reformas no Rio

RIO - A estátua do Cristo Redentor, na zona sul do Rio, começou nesta terça-feira, 21, a passar por uma reforma que vai restaurar pequenos danos causados por raios que atingiram o monumento e aumentar a abrangência dos para-raios de que o Cristo dispõe. A visitação não será interrompida, já que o trabalho será feito fora do horário de acesso público.

Foto: Levy Ribeiro/Brazil Photo Press

Durante um temporal que atingiu o Rio na última quinta-feira, 16, pelo menos um raio atingiu o Cristo e causou danos em um dos dedos da mão direita da estátua e em uma placa com informações históricas sobre o monumento. Outro dedo e a cabeça da estátua já apresentavam pequenos danos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reforma deve durar três semanas, vai custar R$ 1,9 milhão e será patrocinada pela fabricante de pneus Pirelli. Vinte operários que praticam rapel vão instalar pedras sabão nos locais danificados, além de ampliar o alcance dos para-raios.

Os captadores de raios, hoje concentrados no corpo da estátua, serão estendidos até a extremidade dos dedos. A coroa de para-raios também será aumentada, para proteger toda a extensão da cabeça.

Veja vídeo do momento em que um raio atingiu a mão do Cristo Redentor: