Após tempestade, teto de loja desaba no Recife A laje de um box de frutas e verduras do Mercado do Jordão, na zona sul do Recife, desabou na manhã desta sexta-feira, 20, após muita chuva. Quatro pessoas ficaram feridas, entre eles Marcos Antonio da Silva, 31 anos, que dormia no balcão do momento do desabamento. Ele foi socorrido por colegas que trabalham no mercado e hospitalizado. A área seria interditada diante de risco de novo desabamento. As chuvas também provocaram a queda de uma placa de publicidade no bairro do Pina, na zona sul, área de muito movimento e de ligação da zona norte com a zona sul. O trânsito de veículos ficou caótico por cerca de três horas, na região, até a retirada da placa no final da manhã. Chove no Recife e região metropolitana desde a quarta-feira. Da manhã de quinta-feira até a manhã desta sexta choveu 118 milímetros na capital, de acordo com o Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (Lamepe). A média de chuvas no mês de abril é de 290 milímetros. A previsão é de chuvas no fim de semana.