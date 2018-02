Após temporal, operações são normalizadas em Congonhas Os pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foram retomados às 16h40 desta terça-feira, 3. As operações haviam sido suspensas às 16h03 após medição do acúmulo de água na pista principal, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), por causa da forte chuva, acompanhada de vento, que atingiu a região. Até o fechamento da pista, a Infraero contabilizava apenas cinco decolagens com atrasos superiores a 45 minutos, das 203 programadas para esta tarde. O número representa 2,5% dos vôos programados das 5h30 às 16 horas. Durante o temporal, fortes ventos destelharam quatro hangares das empresas Flamingo, Morro Vermelho, Première e TAM no aeroporto. Congonhas na tarde desta terça-feira destruiu completamente quatro hangares comerciais que abrigavam helicópteros e pequenos aviões no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Imagens exibidas pela TV Band News mostraram que os telhados dos hangares das empresas foram totalmente deslocados para a rua e atingiram o telhado de algumas casas. Em entrevista à Rádio Eldorado AM, o tenente Guido Eugênio, do Corpo de Bombeiros, informou que duas pessoas sofreram ferimentos leves. Só não havia confirmação se as vítimas seriam funcionários dos hangares ou moradores. Os bombeiros continuam as operações no local para verificar se há mais feridos. Também houve interrupção do fornecimento de energia no aeroporto de Congonhas, e, por volta das 17 horas, a iluminação ainda era mantida por meio de um gerador.