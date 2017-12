Após três horas, bombeiros controlam incêndio no centro do Rio

Depois de três horas o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar incêndio que destruiu na manhã deste sábado, 2, pelo menos dois dos cinco prédios da rua Buenos Aires, no centro do Rio, onde há mais de trinta anos funciona a matriz da loja Palácio das Ferramentas. O fogo começou às 7h30 por causa desconhecida, segundo o Coronel Bombeiro Carlos Correia. A maior preocupação é com possíveis quedas de reboco que podem atingir os camelôs que se concentram nas ruas ao redor, no chamado mercado popular conhecido como camelódromo da Uruguaiana. Não houve vítimas. Ninguém da empresa quis falar sobre os prejuízos, mas sabe-se que mais de 100 pessoas trabalham nesta loja do grupo.