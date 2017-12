Após trocar sessão por praia, Romário sai de cena

Flagrado no fim da tarde de anteontem jogando futevôlei na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no mesmo horário em que ocorria a primeira sessão ordinária da Câmara dos Deputados, em Brasília, o ex-jogador de futebol e recém-empossado deputado federal Romário de Souza Faria (PSB-RJ) sumiu de circulação.

Nem mesmo na tradicional partida de futevôlei das tardes de sexta-feira, em frente à Barraca do Pepê, também na Barra, o agora deputado apareceu. Ontem, no lugar do lazer à beira-mar, em pleno verão carioca, o ex-jogador, eleito com quase 150 mil votos, decidiu reunir-se com o presidente estadual do PSB, deputado federal licenciado Alexandre Cardoso, longe da areia, no centro da cidade.

Assustado com a repercussão da sua "gazeta" à sessão da Câmara - o assunto foi publicado na capa do jornal Extra, que circulou ontem com a foto do deputado jogando na areia da praia - o sempre irreverente Romário evitou até ir a um restaurante, na hora do almoço, com receio de ser abordado por eleitores.

Desse modo, Alexandre Cardoso teve de almoçar um sanduíche no gabinete que ocupa na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, também no centro do Rio.

Sem projeto. Romário também preferiu fugir da imprensa. Quem deu suas explicação ao Estado foi o presidente do partido no Rio. Segundo Cardoso, o jogador compareceu ao plenário na quinta-feira, marcou presença contribuindo com o quórum para que a sessão fosse aberta, ficou meia hora e saiu.

À noite, em seu Twitter, Romário se justificou: "Em primeiro lugar, não deixei de trabalhar. Ontem (anteontem), para aqueles que não sabem, não teve plenário e a presença não era obrigatória. Mesmo assim, como eu já havia dito, marquei minha presença e me reuni com meus assessores. Sei que tenho meus defeitos, cometerei alguns equívocos, até porque estamos longe da perfeição". E completou: "Amo futebol e futevôlei e vou continuar praticando".