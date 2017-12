O juiz da 27.ª Vara Criminal, Flávio Itabaiana, decretou a prisão preventiva no mesmo dia em que o desembargador Siro Darlan havia concedido habeas corpus aos manifestantes presos desde 12 de julho, véspera da final do Copa, sob argumento de que eles planejavam "atos de extrema violência". A ONG Justiça Global classificou a ordem como "arbitrária" e pede ajuda do governo federal.